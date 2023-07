Sanremo: tassisti sul piede di guerra per i cantieri, Donzella “È stata un’emergenza”

Troppi cantieri in città e una corsia taxi in via Roma mai realizzata. Queste, in sintesi, le rimostranze dei tassisti di Sanremo che questa mattina sulle pagine del nostro giornale hanno annunciato l’intenzione di scioperare dal 4 agosto se l’amministrazione non dovesse accettare un incontro per discutere dei temi caldi in un’estate particolarmente problematica per gli spostamenti in centro.



Questa mattina un guasto alla rete idrica in via Volta ha provocato disagi alla circolazione in una città che in estate, lo ricordiamo, raddoppia la propria popolazione. Il guasto e il conseguente cantiere hanno avuto ripercussioni sul traffico con tempi di percorrenza che hanno reso difficile il lavoro dei tassisti. Da qui la protesta, la richiesta di un incontro e la minaccia di sciopero.

“È esploso un tubo dell’acquedotto e la strada di via Volta sarebbe stata pericolosa - ha risposto in merito l’assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica Massimo Donzella - per evitare che ci fossero conseguenze per la sicurezza della circolazione, è stato organizzato un intervento puntuale da parte di Rivieracqua. In centro non sono previsti altri lavori e, per quanto riguarda gli asfalti, proprio per non creare disagio abbiamo fatto in modo che i lavori venissero realizzati durante la notte. In centro, invece, saranno posticipati all’autunno. In estate non sono in programma”.

“In un rapporto di collaborazione come piace a me, invieremo costantemente anche ai tassisti le ordinanze dei cantieri in modo che siano aggiornati per programmare il loro servizio” aggiunge l’assessore in merito alla richiesta di collaborazione da parte del Consorzio Radiotaxi Sanremo.

Mentre, in merito alla circolazione di via Roma l’assessore Donzella precisa che “la previsione del Piano Urbano del Traffico prevede la riduzione delle corsie di marcia e l’ampliamento dei marciapiedi in modo tale che i semafori sincronizzati per gli attraversamenti pedonali possano velocizzare il transito delle automobili. Questa è una delle previsioni che abbiamo per via Roma”.

Ora resta da capire se la risposta e l’apertura dell’assessore Massimo Donzella incontreranno il favore dei tassisti e li possa far desistere dall’intenzione di scioperare ad agosto.