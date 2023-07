Sanremo: manca la corrente nella zona di via D'Annunzio ma da Amaie c'è un risponditore automatico

Cittadini e imprenditori arrabbiatissimi, in queste ore a Sanremo dove, nella zona di via Gabriele d’Annunzio manca la corrente elettrica dal primo pomeriggio.

L’ammanco di corrente ha riguardato per diverse ore quasi tutta la via mentre ora è presente solo in una zona ristretta della stessa.

Chi vive e lavora nella zona ha tentato di mettersi in contatto con Amaie ma, dal telefono si può ascoltare solo una risposta automatica che annuncia come l’intervento sia in atto ma non è dato sapere quando tornerà la corrente.