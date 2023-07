Riva Ligure: fino al 30 agosto attivo l’ambulatorio infermieristico estivo

Anche quest’anno a Riva Ligure è attivo l’ambulatorio infermieristico estivo gratuito. Fino al 30 agosto residenti e turisti potranno contare sulla professionalità di due infermiere presenti il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 nei locali della Casa della Salute in via Giardino 5.

Si tratta di un presidio molto apprezzato dai cittadini che potranno ricevere prestazioni infermieristiche di base (prime medicazioni per es. da punture da insetto, cadute accidentali, consigli etc. che non richiedono accesso al pronto soccorso).

L’attività dell’ambulatorio viene svolta in forma volontaria e gratuita da Caterina Gatti, infermiera e consigliere comunale con delega alle Politiche di Educazione alla Salute del Comune di Riva Ligure; Antonella Basso, infermiera in pensione con il supporto del Dott. Fulvio Borgogno, Medico di Medicina Generale.

“Desidero ringraziare anticipatamente i volontari per la collaborazione e l’impegno profuso per la realizzazione di questa importante iniziativa che anche quest’anno contribuisce a migliorare la vita della comunità e delle persone in situazione di vulnerabilità – afferma il sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - Porteremo avanti il servizio per continuare ad andare incontro alle esigenze dei residenti e dei turisti che, nel periodo estivo, trascorrono i loro momenti di gioia nella nostra località e che, molto spesso, in caso di necessità, hanno difficoltà ad ottenere semplici medicazioni. Si tratta di un’occasione per prenderci cura del futuro attraverso la cultura della prevenzione, l’educazione e l’attenzione alla persona”.