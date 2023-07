Orientamenti Summer in Liguria: oltre 3mila presenze, Scajola "Punto di riferimento"

Quasi tremila tra bambini e ragazzi hanno preso parte alle cinque tappe di Orientamenti Summer che si è svolto da giugno a luglio in Liguria. Tutte le province sono state toccate organizzando ben 93 laboratori e oltre 600 incontri formativi.





"Questa manifestazione si conferma anche nella sua edizione estiva un punto di riferimento indiscusso in tema di orientamento e formazione – afferma l’Assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola. - I centri estivi, i ragazzi e le loro famiglie hanno partecipato alle attività mostrando un grande desiderio di “sognare” e costruire il proprio futuro, cogliendo appieno l’invito di questa edizione a essere “dreamers”. Rinnovo i miei ringraziamenti ai partner che ci hanno permesso di offrire laboratori di qualità in tutto il territorio regionale".In ogni tappa sono state proposte attività di orientamento per tutte le fasce di età, dalla scuola primaria fino alle superiori: cimentarsi in diversi mestieri, laboratori di cittadinanza attiva e consapevole, con la collaborazione delle forze dell’ordine, e un gioco di ruolo proposto dall’Università di Genova sulla scelta dei percorsi di studio dopo il diploma. Una grande occasione di promozione anche della formazione tecnica professionale, dato il particolare interesse che hanno suscitato i laboratori degli ITS e degli IeFP.Oltre 40 i partner coinvolti, con l’obiettivo di ampliare le opportunità e le attività a disposizione. A settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, torneranno gli eventi per studenti e genitori fino al tradizionale appuntamento con il Festival Orientamenti in programma dal 15 al 17 novembre al Porto Antico di Genova.