'Mag Medica Sanremo', specialisti in ecografia e diagnosi prenatale per le neo-mamme del Ponente

Mag Medica Sanremo è un poliambulatorio multisede sul territorio ligure di Ponente in cui è possibile fruire di un ampio ventaglio di servizi connessi con la diagnostica e la terapia medica, prenotabili con tempistiche di attesa brevi.

Ogni percorso diagnostico è seguito da esperti specialisti in campo medico, provenienti dalle migliori realtà ospedaliere e universitarie, con tecnologie di ultima generazione.

Per le donne in dolce attesa è necessario effettuare più volte durante la gravidanza l’ecografia prenatale, un esame indolore fondamentale per valutare lo stato di salute del feto e seguirne lo sviluppo di crescita.

Nel poliambulatorio Mag Medica Sanremo si utilizzano di routine in tutte le epoche gestazionali l’ecografia tridimensionale (3D) e quella tridimensionale in tempo reale (4D), che, contrariamente all’opinione generale per cui consentirebbero esclusivamente di vedere il viso del feto, costituiscono invece un importante strumento per studiare le strutture anatomiche altrimenti difficilmente evidenziabili, come il sistema nervoso centrale, l’apparato scheletrico, la funzionalità cardiaca.

La caratteristica della tecnologia tridimensionale consiste nel fatto che non si lavora su un piano ma su un volume. Pertanto non solo è possibile esaminare un determinato distretto in tre dimensioni, ma manipolare sui tre piani il volume immagazzinato.

L’ecografia del secondo trimestre, meglio conosciuta col nome di “morfologica”, viene eseguita intorno alla ventesima settimana e consente di esaminare dettagliatamente l’anatomia del feto e di valutarne la crescita.

L’ecografia di accrescimento viene invece eseguita intorno alla trentesima settimana e serve a confermare che il feto sia nella presentazione corretta, che la placenta sia inserita propriamente e a stimare approssimativamente il peso del bimbo alla nascita.

Responsabile del percorso diagnostico è il Dr. Med. Roberto Conturso, il cui servizio è prenotabile con facilità attraverso il sito www.magmedicasanremo.it o contattando la segreteria al numero 0184 591060.





Dr. Med. Roberto Conturso

Medico Responsabile del Centro di Ecografia Prenatale, Clinica Sant’Anna, Sorengo

Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Già Direttore Unità Operativa di Ecografia Ostetrica e Diagnosi Prenatale Ospedale Valduce Como

Consulente del Servizio di Ecografia Ostetrica presso Ospedale Beata Vergine Mendrisio

Consulente della Samsung per lo sviluppo dell’Imaging Ecografico nell’ambito di applicazioni Ostetriche