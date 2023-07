La Camera di Commercio Riviere di Liguria affitta un immobile commerciale a Sanremo

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona ha pubblicato sul proprio sito Web un avviso per espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse per la locazione a uso commerciale di un immobile di proprietà sito a Sanremo in corso Matuzia n. 70, individuato al catasto fabbricati al Fg. 36 particella 1104 sub 59. La superficie principale è di mq 225,50, oltre a un locale tecnico di mq 7,5 non comunicante con il vano principale.

All'interno del locale si potranno svolgere attività commerciale/direzionale, con divieto di svolgimento di attività non in linea con il profilo istituzionale dell'Ente e con la destinazione d'uso dell'immobile.

Gli interessati potranno chiedere di effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da concordarsi con il Responsabile del procedimento, da richiedere tramite mail a provveditorato@rivlig.camcom.it, entro il 31/08/2023.

La locazione avrà una durata di sei anni, tacitamente rinnovabile alla prima scadenza per un uguale periodo e il canone annuale per la locazione dell’immobile è fissato in € 36.000,00 annui, oltre alle spese relative alle utenze/tasse/imposte, alle spese condominiali di competenza del locatario e ad ogni altro onere accessorio a totale carico del locatario.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Camera di Commercio Riviere di Liguria entro le ore 23.59 del giorno 09/09/2023, esclusivamente alla casella PEC (posta elettronica certificata): cciaa.rivlig@legalmail.it. A tal fine farà fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Provveditore dell’Ente, Rag. Alessandra Bronzi, scrivendo a provveditorato@rivlig.camcom.it.

L’avviso per acquisire le manifestazioni di interesse è pubblicato alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=3444 del sito Internet della Camera di Commercio e anche sul portale https://appaltiliguria.regione.liguria.it/