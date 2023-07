Emanuele Porri corona il suo sogno: ritorno a casa per incontrare la Sanremese

Mi piacerebbe incontrare il presidente della Sanremese“, aveva dichiarato lo scorso 4 aprile Emanuele Porri, sanremese di 39 anni che vive a Jedrzejow, 215 chilometri da Varsavia, vicino a Kielce, in un’intervista rilasciata a Marco Silvano Corradi e pubblicata su Sanremonews.



L’incontro tra il nostro presidente Alessandro Masu ed Emanuele è avvenuto ieri pomeriggio allo stadio Comunale. Porri è giocatore e presidente di una squadra di calcio dilettantistica, la GKS Imielno, che milita in una categoria equivalente alla nostra Promozione. Si trova in Polonia dal 2009, è sposato ed ha un figlio di 10 anni. A Sanremo lavorava al centro commerciale Leclerc di Arma di Taggia. Ora è analista dati per conto di una multinazionale ma non ha dimenticato il suo paese di origine. In Italia torna ogni estate per le vacanze, segue sempre la Sanremese sui social ed è un grande tifoso biancoazzurro.



Ieri finalmente Emanuele ha coronato il suo sogno: ha consegnato al presidente Masu la maglia del suo club ed ha ricevuto quella tanto amata della Sanremese che porterà con sé in Polonia. Chissà che in futuro non possa nascere una sinergia tra le due società, coinvolgendo magari anche altre squadre polacche, e chissà che magari qualche giovane talento non possa essere segnalato o valutato dal nostro staff tecnico proprio attraverso alcuni stage da effettuare prossimamente in Polonia. Mai dire mai. Le storie di calcio sono belle anche per questo.



(Biografia di Emanuele Porri tratta da Sanremonews, articolo del 4 aprile 2023)