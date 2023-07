Colle di Nava: appello ai sindaci contro il passaggio di bilici lungo la Statale 28

“Ci sono gravi problemi di traffico e di sicurezza, i sindaci devono vietare il transito dei bilici così come avviene in Francia”. E’ un chiaro appello quello che Antonio Marzo, Presidente regionale di Confartigianato Trasporti, lancia a tutti i Comuni che insistono lsulla Statale 28 del Col di Nava.

La questione riguarda il transito lungo l’importante via di collegamento di bilici che obbligano gli altri mezzi che circolano sulla stessa strada a fermarsi ogni volta che li incrociano e a fare manovre per permetterne il passaggio.

“Spesso ci si trova davanti a questi bilici in mezzo ad un tornante – spiega Antonio Marzo – Una situazione che comporta problematiche alla circolazione ma anche di sicurezza. Questo riguarda le autovetture ed i motocicli privati, ma anche i mezzi di lavoro che, pur essendo utilizzati per il trasporto merci, sono di dimensioni inferiori proprio per non intralciare il traffico. La sicurezza non deve essere messa in secondo piano rispetto all’economicità, perché è evidente che i bilici preferiscono percorrere la Statale 28 del Col di Nava per evitare l’autostrada A6 che sarebbe più lunga, come tempi di percorrenza, e costosa per il pagamento del pedaggio. Su certe cose dovremmo imparare dalla vicina Francia, dove tali situazioni non vengono consentite su strade della stessa tipologia“.