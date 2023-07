Sanremo: un'attenta disamina di una sanremese doc sull'attuale situazione della città

"Sono una sanremese doc, dovrei dire una sanremasca, per cui ciò che lamento sono per me coltellate al cuore ma non ne posso più di vedere Sanremo in questo stato. Chiedo ai nostri amministratori e dirigenti dei vari enti se a loro non capita di rimanere in centro imbottigliati nel traffico perché alle 11 passano i mezzi per il ritiro della spazzatura. E perché asfaltiamo le strade a luglio? Perché da tantissimi anni è chiusa quella porzione di giardini tra la pista ciclabile e corso Trento Trieste vicino alla pizzeria 500? Forse per raggiungere il record dell’ex deposito Sati alla Foce? E non si sono mai inciampati camminando sul marciapiede davanti a Santa Tecla? Eppure vi si svolgono mostre e simposi. Ed era proprio necessario iniziare ora i lavori sul solettone di Piazza Colombo dando della centralissima piazza un’immagine desolante?



Avete mai posteggiato sul lungomare Italo Calvino? Vorrei ricordare che questo non è solo un posteggio, ma il biglietto da visita della città per tanti turisti e non è un bello spettacolo vedere aiuole mal curate con cartacce e bottiglie vuote, so che non si possono eliminare i maleducati, ma programmare qualche intervento in più nei periodi di maggiore afflusso si. E magari dotare di qualche panchina l’area riservata ai pullman. Non vado oltre, perché troppe sono le cose che saltano agli occhi se si percorrono le vie cittadine e che nella maggior parte dei casi si potrebbero risolvere solo con una maggiore attenzione ed una programmazione costante, visto che non prevedono lavori complessi e costosi come parcheggi sotterranei e rifacimento del porto vecchio. Viviamo di turismo, fin quando riusciremo a sfruttare il nostro clima meraviglioso e l’onda festivaliera senza intervenire? Non ditemi che siamo in clima pre elettorale, un amministratore serio bada al bene della città e dei suoi cittadini sempre!

L. Franza".