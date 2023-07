Imperia: i ringraziamenti di un paziente agli operatori sanitari del reparto di Urologia dell'ospedale

“Vorrei ringraziare tutti, medici, infermieri, personale addetto del reparto di urologia dell'ospedale di Imperia per la professionalità, la cortesia, la pazienza ricevuta durante la mia permanenza presso la struttura. Cordialità e disponibilità anche nei momenti in cui poteva esserci pressione non sono mai venute a mancare, una parola di conforto, una battuta scherzosa hanno reso più leggero il ricovero. Il personale medico e infermieristico del Reparto di Urologia dell'Ospedale di Imperia merita davvero un sentito ringraziamento per l'eccezionale assistenza e supporto prestato durante la mia permanenza presso la struttura. La loro professionalità, cortesia e incrollabile pazienza sono state davvero ammirevoli.



Dal momento in cui sono arrivato in ospedale, sono stato subito accolto con calore e gentilezza. I medici, con la loro vasta conoscenza ed esperienza, si sono assicurati che ricevessi il meglio.



Fulvio Magaglio”.