Volley: un altro pallavolista sanremese raggiunge la Serie A di pallavolo, trasferimento a Genova

Un altro pallavolista sanremese spicca il volo verso nuove mete: Gianmaria Tinelli, classe 2007, dopo aver fatto un ottimo percorso in diversi campionati ed aver acquisito maggior consapevolezza delle sue doti pallavolistiche ma soprattutto umane, a settembre partirà per Genova per giocare nella squadra del Colombo, conosciutissima anche per aver formato i giovanissimi fratelli Porro militanti in serie A, nella loro categoria.

Nato nella scuola Mazzucchelli con il coach Angelo Del Toro, quest'anno ha potuto affinare le sue capacità nell'Unione Sanremo grazie a Michele Minaglia che ha fortemente creduto in lui dandogli completa fiducia.