Sanremo: una partita tra i vecchi amici per ricordare Ginger al campetto 'Grammatica' (Foto)

Si è svolta ieri sera, ai campetti ‘Grammatica’ di Sanremo, una partita tra tutti gli amici e compagni di partite a calcetto di Ginger. Tanti ‘vecchietti’ hanno rispolverato gli scarpini da calcio, alcuni mostrando ancora grandi doti fisiche e capacità calcistiche di rilievo.

Il gruppo di amici, che per oltre 30 anni ha solcato insieme a Ginger il campetto del comunale, nella serata di ieri hanno fatto una sgambata in sua memoria, con lo spirito di aggregazione e la simpatia che caratterizzava il loro grande amico, sempre sorridente e pieno di iniziativa.

La serata si è conclusa in piazza Sardi con una cena al ristorante ‘Tipico’, di cui il titolare ed il fratello sono sempre stati nella compagine dei giocatori che per tanti lustri hanno solcato il campo in sfide goliardiche ma sempre con grande spirito agonistico, a tutti i partecipanti è stata consegnata una pergamena di ricordo.

“Siamo sicuri che Daniele da lassù si sia fatto tante risate a vederci giocare”.