Pallavolista sanremese approda in Serie A1: Rebecca Scialanca al Volley Bergamo '91

La 18enne Rebecca Scialanca approda in Serie A1 di pallavolo. Nella passata stagione protagonista in B1 con la Warmor Gorle Volley Bergamo cambia squadra e categoria ma rimane nella città lombarda, passando al Volley Bergamo ’91.

Nata a Sanremo il 29 maggio 2005, Rebecca ha iniziato a giocare nella Riviera Volley Sanremo a soli 11 anni. Nel 2020 il trasferimento a Cuneo, dove ha disputato sia i campionati giovanili che la B2 con la Granda Volley, e nel 2021 il passaggio al Busnago Volley, dove ha preso parte ai campionati under 18 e B2. Infine l'arrivo a Bergamo, nella serie B1 a Gorle ma anche nel campionato under 18.

“L’anno in B1 a Bergamo? Emozionante e divertente – ha detto Rebecca – e mi ha permesso di vivere tanti bei momenti anche se è stato davvero impegnativo, divisa tra campo e studio. Ho avuto anche l'occasione di allenarmi con la serie A, a inizio stagione: pur essendo molto tesa, ho respirato una bella atmosfera, perché tutte hanno cercato di mettermi a mio agio”.

Ora la serie A sarà la sua nuova casa: "Faccio un grande salto. Non me lo aspettavo e sono tanto emozionata ma non preoccupata, perché farò ciò che amo e non vedo l'ora di iniziare. Obiettivi? Allenarmi bene e fare bene, dare ciò che serve alla squadra ma anche far vedere quel che valgo”.