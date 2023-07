Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti rinforza il centrocampo con l’ingaggio di Christian Ciaramitaro

Nuovo innesto per l’Ospedaletti. La società orange ha raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’89 Christian Ciaramitaro, una colonna del calcio dilettantistico ponentino.



Ciaramitaro ha già vestito la maglia orange nel 2008 e dal 2014 al 2017 in Prima Categoria. In mezzo anche un’esperienza all’Imperia con il salto dalla Prima Categoria alla Promozione, stesso percorso fatto anche con la Sanstevese. Poi le esperienze con Carlin’s Boys e Atletico Argentina prima dell’ultima stagione con l’Argentina.



Ciaramitaro sarà rinforzo di qualità e quantità per la mediana dell’Ospedaletti nella prossima stagione in Prima Categoria.