Una mostra, le Bajardo Lectures e il concerto inaugurale: un intenso week-end di cultura a Bajardo

Il borgo montano di Bajardo si appresta a vivere una intensa stagione di spettacoli e cultura con iniziative di vario genere. Nel prossimo weekend, in particolare, sono concentrati tre eventi di carattere culturale in grado di soddisfare la curiosità e l’interesse di molti turisti oltre che degli abitanti.

Domani alle 17, si tiene presso la sala espositiva del “Castello”, attiguo alla chiesa vecchia nel borgo antico, il vernissage della mostra di abiti d’epoca “Due secoli di eleganza maschile”. Si tratta di una galleria di abiti originali che vanno dall’inizio dell’Ottocento – livree di corte e uniformi militari – fino agli anni 2000, passando attraverso frac, smoking, abiti di società con relativi accessori, cappelli e cravatte. La mostra, tratta dalla collezione privata di Freddy Colt, è già stata allestita con successo il mese scorso presso il Forte Santa Tecla di Sanremo. L’inaugurazione prevede un discorso inaugurale del collezionista, l’intervento musicale del giovane e valente chitarrista classico Davide Frassoni e un piccolo rinfresco offerto dagli organizzatori. La mostra resterà aperta tutti i sabati e domeniche fino al 24 settembre con orario 16-18 e un biglietto di ingresso di euro 2.

Sabato 22 luglio si aprirà invece la quarta annata delle “Bajardo Lectures”, interessanti conferenze alla maniera delle famose “Ted Talks”, che costituiscono l’Università d’Estate in Castel Bajardo promossa dall’Accademia della Pigna in collaborazione con il sodalizio degli “Alfieri di Castel Bajardo”. Alle ore 18 si terrà la lezione tenuta dal professore Paolo Giardelli, noto antropologo genovese cui si devono numerosi studi sulle tradizioni popolari della nostra regione. In questo caso l’intervento verterà su “La memoria ritrovata: dalle mondine alle maestre di montagna”, argomento del suo ultimo libro. Il relatore sarà introdotto da Mauro Laura. Le Bajardo Lectures proseguiranno tutti i sabati fino al 2 settembre e diventeranno altrettanti video, curati dal videomaker Adam Berardi, pubblicati nell’omonimo canale Youtube.

Domenica 23 l’appuntamento è serale poiché si tratta del concerto inaugurale della sezione musicale dell’Università d’Estate: con il titolo “Dalla Liguria a Nashville e ritorno” si esibirà il chitarrista, cantante e polistrumentista Lorenzo Piccone, giovane albisolese reduce da una prolungata esperienza americana. Già insignito tre anni fa del Premio Laurano per la Ligusticità Oltreconfine da parte del Circolo Ligustico, il maestro Piccone ritorna per affascinare il pubblico della Chiesa Vecchia di San Niccolò con le sue sonorità blues, folk, country. Il concerto inizia alle ore 21.

Le iniziative vanno sotto l’egida del Comune e con la collaborazione dell’associazione “Amici di Bajardo”. L’ingresso alle Bajardo Lectures e al concerto è libero e gratuito.