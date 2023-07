Sanremo: martedì prossimo Guido Olimpio presenta il libro ‘La danza delle ombre spie, agenti e molti segreti’

Martedì prossimo alle 21, al teatro del Casinò di Sanremo, Guido Olimpio presenta il libro ‘La danza delle ombre spie, agenti e molti segreti’ (ed. La nave di Teseo). Partecipa Carlo Parolisi. Ingresso libero.

‘La danza delle ombre’: è un libro che si legge come un romanzo internazionale sul mondo delle spie, degli agenti sotto copertura, dei segreti che (forse) è meglio non conoscere.

Guido Olimpio è giornalista dal 1979, esperto di terrorismo internazionale, intelligence, Medio Oriente e mondo narcos. Ha esordito alla redazione esteri del Tempo, lavorando in seguito al Corriere della Sera come corrispondente in Israele e inviato per dieci anni negli Stati Uniti. Autore di diversi libri sul qaedismo, ha condotto inchieste sugli attentatori suicidi, le attività ‘coperte’ dello spionaggio, il grande crimine, i cartelli messicani e i sommergibili della droga.

Carlo Parolisi: nato a Roma, 70 anni, in polizia dal 1978. Dal 1979 al 1988 funzionario dell'antiterrorismo (Digos Genova e Roma). Dal 1989 al 2004 dirigente del Sisde in strutture operative (Alto Commissario Antimafia e centri territoriali). Dal 2004 al 2014 dirigente al SISMI/AISE con compiti operativi in Italia e all'estero, nei campi del controterrorismo e del controspionaggio. Dal 2014 al 2016 responsabile della sicurezza di Finmeccanica UK (poi Leonardo) a Londra. Attualmente consulente di un'azienda operante nella business intelligence. Collabora come docente con università ed istituti di studio per la realizzazione di corsi sull'intelligence.