Villa confiscata al clan Pellegrino: il Comune si smarca "Non fa ancora parte del patrimonio"

Ad oggi la villa confiscata in via Cornice dei Due Golfi a Bordighera non fa ancora parte del patrimonio del Comune. Ne dà notizia l'ente riferendosi, ai beni confiscati al clan Pellegrino ed a meno di 24 ore dalla dichiarazione del Prefetto Valerio Massimo Romeo che proprio sull'immobile e gli abusi edilizi ad esso connessi ha detto di aver detto al sindaco Vittorio Ingenito che non sarà lo Stato a pagare il condono edilizio per i mafiosi.



"Mi opporrò a questo perché ritengo assolutamente ingiusto che i cittadini italiani debbano pagare un abuso edilizio commesso da un mafioso. Si vadano a prendere i soldi dei mafiosi, i soldi privati e con quelli, se necessario, si paga l’abuso edilizio" - ha affermato il Prefetto. La villa dovrebbe ospitare un campo estivo per ragazzi e una mostra, grazie ad una iniziativa di Libera.



"Amministrazione Comunale di Bordighera, Prefettura e Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati stanno lavorando in piena sintonia per rendere fruibili gli immobili di Monte Nero. - concludono dal Comune di Bordighera - L’obbiettivo sarà quello di giungere in tempi rapidi alla concessione dei beni all’Associazione Libera una volta ottenuta l’assegnazione da parte dell’Agenzia, non di meno ad individuare le cause e le eventuali responsabilità di chi nel tempo non ha vigilato".