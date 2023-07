Subbuteo: nuova vittoria per Gianfranco Calonico, a settembre giocherà il campionato europeo (Foto)

Ancora una prestazione maiuscola per Gianfranco Calonico, campione del mondo in carica nella categoria Veteran, al torneo internazionale di Ludwisburg in Germania, disputato nell’ultimo fine settimana.

Il giocatore di calcio tavolo (l’evoluzione del vecchio Subbuteo) si è imposto nel torneo, con una finale sofferta contro l’ex compagno di squadra, il maltese Jason Pisani. La vittoria è arrivata solo al tempo supplementare con un gol segnato dopo 4 minuti.

Per Calonico ancora un ottimo risultato che fa bene sperare per la sua partecipazione, a settembre, al campionato europeo (individuale e a squadre) che si disputerà a Gibilterra.

Alla spedizione in Germania, per il Master Sanremo hanno partecipato anche Carlo Alessi, fermato agli ottavi dallo stesso Calonico; Frank Stiller, brillante semifinalista, Alessandro Arca (eliminato al girone), Jerome Heyvaert (sconfitto ai quarti di finale nella categoria Open) e Mathieu Crasset, eliminato al girone).