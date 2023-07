Pallavolo: la 14enne sanremese Marta Definis approda alla gloriosa Pro Patria Milano

La giovane palleggiatrice sanremese Marta Definis, classe 2009, entra a far parte della compagine Under 16 della Pro Patria Milano.

Nata e cresciuta nella scuola di pallavolo ‘Mazzucchelli’, fin da piccolissima Marta ha sempre manifestato una grande passione per il volley e con gioia, divertimento e tantissimo impegno ha partecipato a tutte le proposte, dalle giornate di Volley S3, ai campionati in tutte le categorie giovanili, ai campus di formazione estiva, dal Mondolè Volley Camp, all'Academy di Manu Benelli, alla formazione con Liano Petrelli, ai tornei nazionali e internazionali.

Nel suo percorso ha incontrato tutto lo staff Mazzucchelli, dagli Smartcoach agli allenatori, al preparatore atletico e al Mental Coach. Le esperienze vissute le hanno permesso di maturare, sia tecnicamente che mentalmente, a livello individuale e nel gruppo squadra, conquistando anche titoli importanti come due scudetti nazionali CSI, nella categoria Under 10 (2019) e successivamente nella categoria Under 14 femminile (2022), quest'anno la promozione di Prima Divisione Fipav.

“Auguriamo a Marta – sottolineano dalla ‘Mazzucchelli’ - di continuare a crescere con la pallavolo e siamo certi che il Pro Patria Milano, società leader a livello giovanile nel Volley, può essere l'ambiente ideale per coltivare i sogni e la grande passione della nostra giovane guerriera. Vai Marta, tutta la Mazzu è con te!”