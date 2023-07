Calcio, Prima Categoria. Un ex Serie C per l’Ospedaletti, Alessandro Bosio vestirà la maglia orange

L’Ospedaletti mette a segno un grande colpo in vista della stagione 2023/2024. Nelle ultime ore la società orange ha formalizzato l’accordo con l’attaccante classe ’83 Alessandro Bosio, uno dei maggiori talenti del calcio ponentino con un lungo passato anche tra i professionisti.

Cresciuto nel Ventimiglia, già in giovane età si è messo in mostra in Eccellenza tanto da attirare l’attenzione del Legnano che lo ha portato subito in C2. Con i lilla ha disputato quattro stagioni tra i professionisti contribuendo anche alla promozione della squadra lombarda in C1. Poi il ritorno in Liguria per vestire la maglia della Sanremese in C2 e della Pro Imperia in Serie D prima di fare ritorno al Ventimiglia. Per lui atre quattro stagioni in granata fino al trasferimento al Camporosso, squadra con la quale nella scorsa stagione ha messo a segno 12 reti in Prima Categoria.



Ora la firma con l’Ospedaletti per un’altra stagione da protagonista.