Calcio: nuovi arrivi alla Sanremese, ingaggiato il difensore emiliano Alessandro Cesari

La Sanremese ha ingaggiato il difensore classe 2004 Alessandro Cesari. Nato a Piacenza il 6 settembre 2004, alto 1.84 per 74 kg, Cesari è alla prima esperienza con i grandi in serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha vestito anche le maglie della Sampdoria e dell’Imolese Under 19.

Terzino sinistro di grande duttilità, può ricoprire più ruoli in difesa ed essere utilizzato anche come laterale di centrocampo sulla corsia mancina. “Sanremo è la piazza giusta per emergere – dichiara Cesari – ringrazio la dirigenza che ha creduto in me e che ha fatto di tutto per portarmi in biancoazzurro. Al Comunale a dicembre ho giocato un’amichevole contro la squadra di mister Giannini con la Samp Primavera. Mi ha colpito l’ambiente, la serietà e l’organizzazione della società. La Sanremese ha sempre disputato stagioni importanti, sono certo che faremo di tutto per essere competitivi, in linea con le ambizioni del presidente Alessandro Masu. Sono un terzino sinistro che ama giocare sulla fascia, ma può essere schierato anche come braccetto mancino in una linea a tre o più avanti come esterno di centrocampo. Deciderà il mister. Io devo solo lavorare e fare del mio meglio”.