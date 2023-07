L'autovelox della discordia infiamma il dibattito politico a Imperia (video)

I consiglieri di Imperia Rinasce, Ivan Bracco, Daniela Bozzano e Loredana Modaffari contestano le parole dell’assessore Gagliano che rispondendo a una interrogazione nello spazio question time preliminare al consiglio comunale di ieri ha dichiarato che "l’autovelox posizionato sull’Argine Sinistro non è mai stato attivato".

L'INTERVISTA:

In una conferenza stampa improvvisata nella sala commissioni di Palazzo civico, subito dopo l'intervento ndi Gagliano, Ivan Bracco ha puntualizzato: “L’assessore ha dichiarato in sede di interrogazione che quell’autovelox non è mai stato attivato, ma noi abbiamo delle informazioni diverse. Circa venti giorni fa abbiamo avuto un colloquio con il comandante facente funzione della polizia locale Sandro Piana che ci ha confermato che tutti gli autovelox della città erano attivi".

"Io spero che la che quanto ha comunicato l'assessore sia reale, perché i cittadini sarebbero sicuramente più tranquilli, ma invitiamo in questa sede chi avesse ricevuto un verbale per eccesso di velocità in quel tratto di strada, soprattutto da quando è diventato a senso unico, di comunicarlo alla polizia locale e a noi come Imperia Rinasce alla mail imperiarinasce@libero.it , perché se fosse così ci sarebbe un problema di verità sulle dichiarazioni fatte dall’assessore”.