Lucinasco: domenica prossima concerto corale alla Chiesa della Maddalena

La Compagnia corale di Imperia, domenica prossima nella magnifica cornice della Chiesa della Maddalena di Lucinasco alle 16, proporrà un programma di musica vocale a cappella che propone canti polifonici sacri, antichi e contemporanei, insieme a canti popolari liguri. La scelta dei brani (J. Desprez, P. de La Rue, L. Halmos, A. Scarsi, A. Makor) è volta a celebrare le due anime del nostro territorio: da una parte la fede che ha costruito e animato Chiese e Santuari e dall’altra la tradizione che rievoca la Liguria di una volta nei sentimenti, nei pensieri, nelle immagini e nelle celebrazioni della Città di Imperia, di cui quest’anno ricorre il centenario.

La Chiesa romanica di Santa Maria Maddalena e l’incantevole scenario in cui è immersa non accoglieranno solo il concerto: già al mattino le porte del Santuario saranno aperte per l’annuale celebrazione della Festa vicariale della Famiglia. Alle 11.15 verrà celebrata la Santa Messa, nella Chiesa campestre della Maddalena, con il rinnovo delle promesse matrimoniali e la benedizione delle famiglie. Al termine, nel bosco di querce che circonda la Chiesa, grazie alla Pro Loco di Lucinasco che metterà a disposizione tavoli e panche, sarà possibile pranzare al sacco. Una giornata all’insegna della musica, ma anche del raccoglimento in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Impero.