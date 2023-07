Ultimo giorno di servizio per il Generale dei carabinieri Luciano Zarbano (foto)

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1984, ha percorso tutti i gradini della carriera. Da Carabiniere ha lavorato in Sicilia, mentre da Sottufficiale ha Comandato due Stazioni in Calabria ed ha prestato servizio presso la Sezione Speciale Anticrimine (oggi R.O.S.). Da Ufficiale, dopo l’Accademia Militare di Modena, è stato in Sardegna, Sicilia, Toscana, Lazio e, prima di essere assegnato ad Imperia quale Comandante Provinciale, gli è stata affidata la carica di Capo Sezione Disciplina presso l’Ufficio Personale Ufficiali del Comando Generale dell’Arma in Roma.