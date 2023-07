Baseball: quattro sanremesi protagoniste della lotta promozione per la A2 con una squadra piemontese

Marika Giglio, Chiara Ottolini, Giulia Riceputi, Eugenia Ruffo sono infatti scese in campo rispettivamente la prima con lo Star Cairo Softball e le altre con il Softball La Loggia (Torino) nello scontro al vertice che vedeva in palio la qualificazione ai playoff per la promozione in A2. Le squadre erano in perfetta parità negli scontri diretti ma La Loggia era capolista, davanti alle valbormidesi nella classifica generale.

Giornata importante quella di domenica scorsa per 5 atlete della Sanremese Softball impegnate nel campionato di serie B. Le cinque ragazze, tutte in prestito, sono state protagoniste del testa a testa nel girone A della serie B nazionale.

Con la vittoria in gara 1 e gara 2 le loggesi sono ufficialmente approdate ai playoff. Assente nelle ultime due giornate un'altra creatura del vivaio matuziano, Elisa Siri, anche lei in forza a La Loggia, in pausa forzata per un infortunio. La Sanremese Softball, in particolare il Presidente Claudia Lolli, si è complimentata con tutte le ragazze che ben hanno figurato nelle rispettive squadre in questo testa a testa fino all'ultima giornata.

Un grande in bocca al lupo dal direttivo e da tutta la società va a tutte le atlete ed allo staff de La Loggia che continueranno per tutta l'estate la loro preparazione in vista dell'importante appuntamento di settembre contro la prima classificata del girone B.