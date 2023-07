Laura Guglielmi a Diano Marina il 20 luglio presenta 'Italo Calvino a Sanremo' per 'Un mare di pagine'

Il centenario della nascita di Italo Calvino, ricorrenza letteraria dell’anno, sarà celebrato anche a Diano Marina nel quarto appuntamento stagionale con la rassegna “Un mare di pagine” che giovedì 20 luglio alle 21 accoglierà in piazza Martiri della Libertà, sul palco allestito davanti al palazzo comunale, Laura Guglielmi. La giornalista e scrittrice sanremese, firma di spicco delle pagine culturali di vari siti e giornali, presenterà “Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca di una città scomparsa”.

Pubblicato dall’editore genovese Il Canneto, il saggio di Laura Guglielmi prende spunto da una celebre frase di Calvino, secondo cui per vedere una città “non basta tenere gli occhi aperti, occorre scartare tutto ciò che impedisce di vederla”, per tracciare un itinerario inedito nel tempo e nello spazio. Partendo dalle suggestioni dei testi dello scrittore, Laura Guglielmi racconta la Sanremo novecentesca di Calvino, ma risale anche indietro nel tempo per ricostruire una città scomparsa. Un percorso geografico-letterario nel quale emerge anche l’anima ecologista di Calvino che già negli anni ’50 raccontava di uno strampalato Barone Rampante che credeva nei diritti degli animali e degli alberi.

Laura Guglielmi ha parlato di Calvino anche a varie trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le quali “Linea Verde” di Rai 1. A Diano Marina sarà affiancata nella presentazione del libro dal giornalista Marco Vallarino, curatore della rassegna insieme all’ideatrice Loredana Este, che presta all’iniziativa la sua collaborazione amichevole.

Giovedì 3 agosto, “Un mare di pagine”, rassegna promossa con ingresso libero dagli assessorati alla cultura, al turismo e alle manifestazioni per offrire a residenti e turisti “un tuffo nel divertimento letterario” proporrà alle 21 in piazza Martiri l’incontro con Carlo Piano. Il giornalista genovese presenterà nell’occasione ben due libri, entrambi pubblicati da Edizioni E/O: il romanzo “Il cantiere di Berto” che ha dedicato al crollo del ponte Morandi e il saggio “Il torto” in cui invece offre un viaggio nella mente contorta del serial killer Donato Bilancia.