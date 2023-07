La stagione estiva di Liber Theatrum prosegue al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia

Iniziata nel migliore dei modi, con grande successo di pubblico e primo tutto esaurito al Castello dei Doria di Dolceacqua domenica 2 luglio con lo spettacolo ‘Punti di Vista’ (lavoro liberamente ispirato a ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau, tradotto in Italia da Umberto Eco per Einaudi editore) la stagione estiva di Liber Theatrum proseguirà, nelle sue varie formazioni, per tutta l’Estate con altri spettacoli e la consueta regia di Diego Marangon, distribuiti nelle belle location distribuite nell'estremo Ponente ligure.

“A cominciare da venerdì 21 Luglio alle ore 21.15 a Ventimiglia, sulla splendida terrazza del Forte dell'Annunziata – spiegano gli organizzatori -, dove verrà portato in scena ‘Un Tango di Parole’ spettacolo musicale-teatrale dedicato alla storia e al mondo del Tango. In scena: Francesco Lapenna alla fisarmonica, Laura Sibilla e Stella Perrone quali voci poetiche, Barbara Piombo e Diego Marangon come voci narranti, a cui si aggiungerà la coppia di ballerini tangueros formata da Santina De Marco e Antonio Perrone.

- Venerdì 28 Luglio alle ore 21.15 inserito nella prima edizione di ‘Jazz in Valle’ è previsto a Vallebona ‘Intorno a me... Jazz’ spettacolo musicale-teatrale ispirato al libro fotografico di Umberto Germinale ‘Around me...Jazz’. In scena, oltre a Laura Sibilla come voce recitante, anche la voce narrante di Diego Marangon e il quartetto jazz We(St)Ory Ensemble formato da Riccardo Bianchi alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso, Rodolfo Cervetto alla batteria e Paolo Maffi al saxofono.

- Nella serata di Giovedì 17 Agosto, sull'onda del successo della scorsa estate, con la performance ‘Voci in Bianco e Nero’ è prevista invece una nuova partecipazione alla XXIX edizione di Agorà - Arte in piazza e lungo i bastioni ospitata nel centro storico di Bordighera.

- Nel frattempo, nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore a Ventimiglia, avrà preso il via la nona edizione di ‘HanburycheSpettacolo!’23 - teatro in movimento e concerti d'estate. Da sabato 29 luglio a domenica 10 Settembre due appuntamenti teatrali, due concerti musicali dal vivo e un laboratorio intensivo di cinque giorni che si chiuderà con una performance ospitata nelle stanze di Villa Hanbury.

- Nel tardo pomeriggio di Sabato 23 Settembre, infine, ambientato nell’intrigante sito dell'Area Archeologica di Nervia a Ventimiglia andrà in scena uno spettacolo dedicato alla storia antica Albintimilum e a quella più moderna e contemporanea di Ventimiglia.

Ancora una volta, quindi, con tanti e diversi spettacoli, Liber Theatrum protagonista del panorama degli eventi estivi teatrali e musicali dell'estremo Ponente ligure a confermare la sua proposta ogni anno poliedrica e diversificata”.

Info & prenotazioni: 338 6273449 - liber.theatrum@gmail.com - www.libertheatrum.com