CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 18 luglio 2023

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LE MIE RAGAZZE DI CARTA – ore 17.00 – 19.00 – di Luca Lucini - con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Raffaella Di Caprio - Commedia - "Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento...”

Voto della critica: ***

- DOUBLE SOUL – ore 21.30 – di Valerio Esposito (II) - con Julian Sands, Paz Vega, F. Murray Abraham, Danny Glover, Francesca Tizzano - Drammatico - "La storia segue le vicende di due donne, due gemelle identiche che però sono completamente diverse nel comportamento e nello stile di vita. Mentre una è concentrata sulla carriera nello spietato mondo della finanza, sempre in tensione e in antagonismo con gli altri "squali" con i colletti bianchi, l'altra è un'artista che vive la sua vita relazionandosi al mondo attraverso i suoi sensi e la sua arte. Due punti di vista femminili diversi tra l'Italia e il Medio Oriente, affrontando i rischi che le persone sono disposte a correre per raggiungere i loro obiettivi e la determinazione di affermare la propria identità...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 17.15 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI (2002) – ore 20.30 – di Peter Jackson - con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Ian McKellen, Liv Tyler - Fantastico – Fantastico - "La Compagnia dell'Anello è divisa, e ogni speranza è riposta ora in Frodo e Sam, che stanno tentando di attraversare non visti i confini di Mordor, tallonati dall'infido Gollum: Aragorn, Gimli e Legolas sono invece sulle tracce di Merry e Pipino, rapiti dagli Uruk-Hai di Saruman e in grave pericolo di vita. Attraverso alterne vicende, raggiungeranno la terra di Rohan e aiuteranno il Re Theoden nella sua guerra contro il traditore Saruman...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA (vm 14) – ore 17.00 - 21.30 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

- KIKI CONSEGNE A DOMICILIO (rassegna Un mondo di sogni animati) - ore 19.15 - di Miyazaki Hayao – Animazione - "Kiki, un'aspirante maga, ha appena compiuto 13 anni. Seguendo la tradizione, che vuole che i maghi a quell'età lascino la loro casa per un anno cercando di cavarsela da soli, Kiki, insieme al suo gatto parlante Gigi, va a vivere nella città di Korico…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.15 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- ELEMENTAL – ore 21.00 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA – ore 21.15 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.15 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- RAPITO – ore 21.30 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- SCORDATO – ore 18.30 - 21.00 – di Rocco Papaleo - con Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel - Commedia - "Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura ‘emotiva’. Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





