Bus strapieni tra Sanremo e Bajardo: i residenti e il vice sindaco di Ceriana chiedono mezzi più grandi

Tornano le proteste da Ceriana, per il problema dei bus che vanno verso il piccolo centro dell’entroterra e, quindi, a Bajardo. Molti i residenti ma anche il vice Sindaco, Paolo Roverio, che lamentano il fatto che i passeggeri che vogliono salire nella zona di corso Cavallotti ma trovano i mezzi strapieni.

La questione riguarda, in particolare, molti ospiti della cooperativa di Bajardo: “Non vogliamo assolutamente fare discorsi razzisti – ci ha detto Paolo Roverio – però la Riviera Trasporti dovrebbe fare delle verifiche in merito e assegnare bus più grandi che possano portare un maggior numero di persone. Purtroppo succede molto spesso che i miei concittadini rimangono a piedi e sono costretti a farsi venire a prendere per poter tornare a casa”.

Da Ceriana è stato chiesto più volte a Rt di utilizzare bus più grandi per la tratta compresa tra Sanremo e Bajardo. Ora, con l’estate il problema si è ulteriormente acuito e, molto spesso gli utenti trovano le corriere con la scritta ‘completo’ e non possono salire: “A volte sono state lasciate a piedi mamme con le carrozzine – termina Roverio – ma servirebbe un’attenzione maggiore alle esigenze dell’entroterra”.

Ora giriamo la ‘palla’ alla Riviera Trasporti, visto che il problema c’è e crea molti disagi a chi vive nei centri alle spalle di Sanremo.