A Imperia la prima tappa di “IT’S Cool” per la promozione degli Istituti tecnici superiori (foto e video)

Si è tenuta ieri sera presso l’ITS Accademia Ligure Agroalimentare la prima tappa di orientamenti “IT’S Cool”, l’appuntamento organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli ITS Academy, gli Istituti tecnici superiori.

Il progetto è rivolto ai giovani maturandi e vuole far conoscere i percorsi biennali o triennali di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, che rappresentano un’alternativa alla formazione universitaria e forniscono competenze di alto livello, capaci di andare incontro alla domanda occupazionale da parte delle imprese.

LE INTERVISTE

“Un modo nuovo per avvicinare i ragazzi alla formazione- spiega Marco Scajola, assessore alla formazione- e all’informazione su quelli che possono essere corsi di formazione che danno lavoro, gli ITS Accademy, ne abbiamo uno qui ad Imperia, altri cinque nel savonese, nel genovese e nello spezzino, in totale sei ITS in Liguria.

Forniscono corsi di formazione, corsi biennali per tutti i ragazzi diplomatici, danno un grande risultato dal punto di vista lavorativo, su una media nazionale dell’80% di occupabilità finiti gli anni di formazione, in Liguria abbiamo il 90%, quindi i ragazzi possono trovare lavoro certo, qui sul loro territorio, un modo di dare formazione nuova e concreta.

L’’It’s cool’ è un modo anche festaiolo, oggi siamo qua con Radio 105 che trasmetterà in tutta Italia per far conoscere anche la nostra bella Liguria e raccontare questa esperienza straordinaria. I giovani sono il presente, il futuro, dobbiamo curarli e suggerire loro la strada migliore per realizzare i loro sogni. Gli ITS Accademy funzionano, ecco perché siamo qui ad Imperia, andremo anche a Savona, Genova, Arenzano, Chiavari e Spezia”.

Aggiunge Alessandro Piana, vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura: “Una prima serata importante, si è appena concluso il triennio del corso oleario su richiesta delle aziende, dato che la provincia di Imperia può essere considerata a buon diritto la base dell’agroalimentare, oggi inizia un altro importante corso, legato all’agroalimentare, è in via di definizione anche il corso dedicato alla viticultura, altro settore fortemente in crescita per la nostra agricoltura, questo per portare le nostre aziende agricole ad avere sul territorio delle persone, manager del futuro, formate su materie ben definite e su un settore molto dinamico e in forte crescita che ha bisogno di tenersi aggiornato con i tempi.

Complimenti al preside e al corpo docenti del Ruffini per questa importante iniziativa, da oggi partono le giornate che vedranno la Regione Liguria impegnata su tutto il territorio”.

Enrico Zelioli, presidente ITS Accademy, sottolinea: “Questa è la prima serata che Regione Liguria ha voluto organizzare per dare risalto a questa formazione terziaria molto importante che il governo ha fortemente voluto, questo è un evento di formazione per i ragazzi e per le loro famiglie, per far conoscere questa importante alternativa all’università che offre l’opportunità ai nostri giovani diplomati di venire a contatto con le aziende attraverso percorsi di stage e di fare una formazione specialistica e funzionale a quello che le aziende richiedono”.

Le parole di Luca Ronco, preside dell’Istituto Ruffini: “Con oggi parte questa campagna pubblicitaria che nasce per dare spazio e visibilità a quella che è una nuova offerta parauniversitaria del terziario avanzato che si rivolge ai giovani diplomati di tutte le scuole. È un’offerta tecnico tecnologica, qua a Imperia ha sede l’Accademia ligure agroalimentare, l’ITS del ponente ligure, nato dal Ruffini, che noi ospitiamo quest’anno, ma che avrà una sede propria presso il polo universitario e che offre percorsi biennali di formazione superiore. Sono corsi nati con le aziende che garantiscono occupabilità elevata. Corsi del settore vitivinicolo, dell’informatica, del percorso agroalimentare, dell’ortofrutticolo e del florovivaistico”.

I percorsi sono totalmente gratuiti per gli iscritti mediante i finanziamenti della Regione Liguria (Programma Regionale FSE Plus 2021-2027).

Per accedere ai corsi occorre essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale più un corso annuale IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e superare le selezioni di ingresso.

Le prossime tappe di Orientamenti 'IT’S cool', accompagnate dalla musica e dall’animazione di Radio 105, sono in programma: mercoledì 19 luglio al campus universitario di Savona dalle 19 alle 22; giovedì 20 luglio a Villa Figoli ad Arenzano dalle 19 alle 23; martedì 25 luglio al parco degli Erzelli di Genova dalle 19 alle 22; mercoledì 26 luglio a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure dalle 19 alle 22 e infine venerdì 28 luglio nel cortile dell’ITS Cappellini Sauro della Spezia dalle 19 alle 22.