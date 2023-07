La “Veleggiata Violenza Zero” fa tappa a Ventimiglia (Foto)

Ventimiglia ha ospitato una tappa della “Veleggiata Violenza Zero” andata in scena sabato pomeriggio. È stata un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto reciproco e fornire informazioni sui servizi e sulle attività svolte dal Centro Antiviolenza ISV per dire: "No alla violenza di genere".

La manifestazione, aperta a qualsiasi tipo di imbarcazione, aveva preso il via in mattinata dal porto di Imperia, aveva poi raggiunto il porto di Sanremo e, infine, è proseguita alla città di confine presso la boa a 3500 metri dal Faro Verde.

L’evento, che si è concluso con un'apericena presso il ristorante Vesuvio a Ventimiglia, è stato organizzato Dal Centro Antiviolenza ISV e dall’armatore Claudio Buonadonna e patrocinato dal comune di Sanremo con il sostegno di varie associazioni: Lions Club Sanremo, Host Sanremo Matutia, Zonta Club Imperia-Sanremo-Ventimiglia, Noi4You, Fidapa Imperia Sanremo Ventimiglia, Soroptimist Imperia-Sanremo, Inner wheel Club Sanremo.

Il centro antiviolenza Isv lavora incessantemente in rete con le istituzioni, le altre associazioni e i service del territorio per fornire aiuto a tutte le donne che subiscono violenze e maltrattamenti. Gli sportelli sul territorio sono, infatti, dei punti di riferimento per il contrasto alla violenza di genere.