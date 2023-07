Calcio: la Sanremese ha confermato il difensore 22enne toscano Lorenzo Bechini

La Sanremese ha confermato il difensore Lorenzo Bechini, lo scorso anno 25 presenze e una rete in biancoazzurro. Nato a Pontedera il 19 giugno 2001, alto 1.85 per 78 kg, Bechini è un difensore centrale mancino che può essere utilizzato anche da terzino sinistro.

Ha mosso i primi passi nei Pulcini Cascina e nel Valdera di Capannori. Cresciuto nel settore giovanile del Pisa, nel 2018 è passato al Sassuolo dove ha giocato nella Berretti. Ha iniziato la stagione 2019-20 nel Palermo, poi a gennaio 2020 si è trasferito al Campodarsego con cui ha esordito in D prima dello stop dei campionati per il Covid. Tornato a giugno al Pisa, nel 2020-21 ha giocato con la Primavera nerazzurra, mentre nella stagione 2021-22 ha collezionato 38 presenze in D con la maglia del Real Forte Querceta.

Il centrocampista della Juniores (classe 2004) Matteo Bastita farà parte della rosa a disposizione di mister Giannini. Bastita già in passato è stato più volte aggregato in prima squadra ed è stato convocato dalla Rappresentativa LND Under 18.