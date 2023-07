Natale sprona il Pd di Imperia: ”Non deve essere il partito del pareggio, ma della vittoria” (foto e video)

Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede del Partito Democratico di Imperia, la conferenza stampa del neo eletto segretario regionale Davide Natale.

Natale ha spronato i dem del capoluogo in vista delle prossime tornate elettorali a “essere il partito della vittoria e non del pareggio”. “Noi -ha detto Natale- abbiamo un grande obiettivo che è quello della prossima tornata elettorale delle amministrative che sarà il nostro banco di prova, poi ci saranno le regionali.

LE INTERVISTE:

Abbiamo visto su Imperia, poteva andare meglio, gli errori del passato ci devono insegnare a costruire meglio le piattaforme programmatiche e di coalizione per il futuro. Non possiamo arrivare così con il fiato corto in prossimità delle elezioni, dobbiamo avere tempo per costruire il consenso nelle diverse comunità non possiamo basarci solamente sulla grande passione dei candidati, ma dobbiamo dare le condizioni per potersi affermare e poter vincere. Quando mi sono presentato nell’assemblea regionale ho detto che il partito democratico non deve più essere il partito del pareggio, ogni volta che ci sono le tornate elettorali noi ci accontentiamo di non perdere i territori che in quel momento amministriamo, dobbiamo essere il partito della vittoria, ci sarà un impegno massimo. Dobbiamo creare un nuovo gruppo dirigente, dobbiamo essere maggiormente vicini ai territori, dobbiamo essere capaci di andare a cercare quei tanti cittadini che si sono disinnamorati della politica, del centro sinistra, del PD in particolare.

Alle primarie tantissimi sono venuti di non iscritti a scegliere la segretaria nazionale, dobbiamo essere in grado di cogliere questo interesse per poterlo rendere più organico. Noi abbiamo bisogno di idee, di intelligenze per poter veramente disegnare un futuro diverso, ce lo chiedono i cittadini.

Di regioni mal governate come la Liguria ce ne sono poche in Italia, con una sanità che è allo sfascio, avete visto qui cosa è emerso del punto nascite di Sanremo, milioni di euro investiti per poi chiuderlo appena dopo l’inaugurazione, è uno schifo, dobbiamo con determinazione, con maggior grinta, portare alla luce cosa sta facendo di nefasto questa amministrazione regionale e a livello territoriale le varie amministrazioni”.

Sulla situazione del Pd di Imperia ha aggiunto: “Quando sono stato eletto mi hanno detto che sono un grande mediatore e credo che questo sia il complimento migliore, credo che la politica sia mediazione, fatica, e sia anche far coesistere persone che hanno delle idee e sensibilità diverse, guai a noi se non ci fosse questa differenza, guai a noi se diventano patologiche”.

Il segretario provinciale Quesada: “Intanto siamo oggi per provare a costruire il futuro più che a guardare al passato. Siamo qui per incontrare i sindacati, Natale e Enrico Ioculano, per fare il punto della situazione sulle numerose criticità della provincia e su cui nei prossimi mesi cercheremo di costruire un’azione politica incisiva di alternativa all’amministrazione regionale uscente. Davide è stato eletto da una settimana ha cominciato a girare il territorio perché vuole dei rapporti diretti, cerca di mettere al centro il PD, un partito alternativo e un interlocutore pe quei mondi che non trovano più un interlocutore affidabile. Noi inizieremo con le feste dell’unità, con l’estate militante lanciata dalla segretaria nazionale e siamo in pista per ricostruire il prossimo futuro in vista delle sfide che ci saranno in futuro”.

Sull’ imminente elezione del segretario cittadino ha detto: “Abbiamo aperto la fase congressuale nominando la commissione, tutti i circoli, cinque in provincia di Imperia che andranno a congresso, stanno discutendo su quale sia la formula migliore per ridare un assetto agli organismi. Anche Imperia andrà a congresso nel mese di settembre e si sta lavorando per costruire un accordo più unitario possibile”.

Infine sulla linea del PD cittadino ha sottolineato: “Il Pd è il centro di quella che è stata la coalizione con cui ci siamo presentati alle amministrative imperiese, ha una sua identità e un ruolo di traino anche per l’immagine nazionale che ha come unico partito in quella condizione. Non disconosciamo il candidato sindaco della coalizione, ma dentro al partito ci sono varie sensibilità, è anche il modo in cui si è costruita la lista, con persone indipendenti e altre che facevano parte del partito da più tempo, tutto sommato al di là di alcuni distinguo mi sembra che ci si impegni a lavorare per l’interesse comune”.