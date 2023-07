Mercoledì la floricoltura del Ponente ligure protagonista con Federfiori-Confcommercio a 'L’Approdo' sul molo lungo di Oneglia

Prosegue il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio, “L’Approdo”, sul Molo lungo di Oneglia. “L’Approdo” si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “Il Mare delle Alpi”, promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio ed ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

L’appuntamento di mercoledì, che inizierà alle 18.30, sarà intitolato “Fiori a Ponente” e proporrà al pubblico un piccolo excursus sulla storia della floricoltura nel Ponente ligure. L’incontro è curato da Federfiori-Confcommercio.

I lavori saranno coordinati da Silvio Bregliano, Presidente provinciale Federfiori-Confcommercio e interverranno Fiorenzo Gimelli (Regione Liguria – Florovivaismo), Ornella Arimondo (CREA – Istituto Sperimentale), Gianni Benza (Azienda Biancheri), Mariangela Cattaneo (Presidente Provinciale Cia, Confederazione Italiana Agricoltori), Alessandro Lanteri (Segretario Distretto Floricolo del Ponente Ligure) e Franco Barbagelata (Direttore Mercato Fiori di Sanremo).

Spiega il Presidente provinciale di Federfiori-Confcommercio, Silvio Bregliano: “Questo incontro vuole essere un ritorno di Federfiori sulla scena pubblica, per promuovere e far conoscere ulteriormente i nostri meravigliosi prodotti floricoli, che rientrano a pieno titolo fra le eccellenze del Ponente ligure. Per avere un quadro completo, sebbene di sintesi, del nostro mondo della floricoltura, abbiamo invitato una serie di persone di spicco, che rappresentano compiutamente l’intera filiera florovivaistica e riteniamo pertanto che sarà un incontro di grande interesse per tutto il pubblico, che invitiamo a partecipare numeroso”.