Turismo, presentazione rivista Sea & Green Liguria, presidente Toti: “Meta adatta a ogni stagione ed esigenza"

“Questa rivista, distribuita gratuitamente nei nostri hotel, porticcioli e golf club - commenta Toti - è una cartolina fantastica che valorizza ancora di più la nostra Liguria. I numeri del turismo, in costante aumento anche nel 2023, parlano chiaro: la Liguria è una meta adatta a tutte le stagioni e a tutte le esigenze – aggiunge Toti - Non esistono molti luoghi al mondo dove nel giro di pochi chilometri si può passare dalla spiaggia alla montagna, dalle località più ambite dal jet set internazionale come Portofino e Sanremo ai sentieri immersi nella natura tanto ricercati dagli amanti dell’outdoor. Senza contare le bellezze artistiche e culturali delle nostre città e i sapori unici della nostra tradizione enogastronomica. Dopo gli anni difficili della pandemia, già nel 2022 abbiamo registrato una stagione da record dal punto di vista delle presenze, con il grande ritorno degli ospiti internazionali, e in questo 2023 ci aspettiamo numeri ancora più positivi”.