Taggia: il Life Park fa i conti con alcuni problemi, Comune porta avanti nuovi servizi

Un chiosco per la vendita di bevande e alimenti e dei bagni arriveranno presto a completare il Life Park di Taggia. Il parco urbano di via San Francesco, inaugurato a dicembre, fa i conti con alcune necessità manifestate dai cittadini, in questi primi mesi di apertura che si incontrano con le progettualità dell'amministrazione comunale.

Bene i giochi, gli spazi e la cura ma mancano alcuni servizi. Se si parla proprio di servizi igienici questi sono garantiti da bagni chimici che il comune ha preso in affitto. La gente però vorrebbe qualcosa di più a fronte di alcuni problemi di pulizia riscontrati, sebbene non con cadenza regolare. Diverse le segnalazioni e le lamentele, dovute ad un uso improprio, nonostante una pulizia degli spazi frequente.

Una soluzione al problema arriverà con il chiosco per la somministrazione di bevande e alimenti che prevede anche i servizi igienici e quindi la loro gestione. Un passo che era stato preventivato fin dall'apertura del Life Park. "L'installazione sarà a cura e spese di privati e/o imprese potenzialmente interessati", questa la dicitura che accompagna l'ok alla pratica passata dal consiglio comunale. Quindi a breve dovrebbe essere attivata una manifestazione d'interesse per vedere se ci sia qualche imprenditore che voglia investire nel nuovo parco. Un 'se' importante tanto che per il momento, i bagni chimici sono stati pagati fino a dicembre di quest'anno.

Il rischio concreto è che la questione chiosco finisca un po' come accadde nell'ex parco giochi di viale delle palme dove la struttura è rimasta inutilizzata fino alla chiusura. Dal Comune sono fiduciosi e nutrono speranze sul fatto che il chiosco del Life Park non sia una pratica ostica, complice l'ottima risposta della comunità dimostrata in questi sette mesi, quindi con un bacino potenziale di utenza importante.