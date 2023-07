Settimana ricca di news per il settore agonistico della Rari Nantes Imperia

Fabio Sala, in virtù dell'ottima prova nella 5km ai Campionati di Nuoto di Fondo dove è risultato il secondo migliore ligure junior, è stato selezionato per la staffetta nel Trofeo delle Regioni. Il team misto composto inoltre da Terlizzi, Gnecchi e Damonte è giunto secondo al traguardo ma un membro della squadra, durante la prova, ha perso il cip di rilevamento con conseguente squalifica della staffetta.

"Sono dispiaciuto per Filippo e la squadra - commenta coach Renato Marchelli - ma almeno ha ritrovato una condizione fisica più che soddisfacente dopo un inverno travagliato dai tanti infortuni"-

Nella pallanuoto femminile, la atleta giallorossa Giorgia Cappello è stata convocata per il collegiale della Nazionale Under 17 ad Avezzano. Il raduno comincerà domani (17 luglio) fino al 27 luglio e nei primi cinque giorni vedrà la presenza della Nazionale di Israele col quale verrà effettuato un common training. Tutto in vista del prossimo Europeo di categoria.