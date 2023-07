Sanremo: coppia litiga in piazza, ristoratore picchiato nel tentativo di dividere i due giovani

A Sanremo un ristoratore è rimasto ferito nel tentativo di sedare la lite tra una coppia. È successo in serata in piazza Bresca. Stando ad una prima ricostruzione un ragazzo italiano, forse ubriaco, ha iniziato ad aggredire la sua compagna.



È stato in quel momento che due gestori dei locali che si affacciano sulla piazza sono intervenuti per separare la coppia ma per tutta risposta il giovane ha picchiato uno di loro colpendolo con un pugno in faccia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia ed una ambulanza di Sanremo Soccorso. Il ristoratore ferito è stato medicato e non è stato necessario il trasporto in Ospedale.



All'arrivo delle forze dell'ordine la coppia si era allontanata. Non è da escludere che questo episodio abbia ulteriori strascichi, il ristoratore aggredito potrebbe procedere con querela di parte per identificare il responsabile.