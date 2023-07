Molini di Triora: biker cade su sentiero, intervengono Proteus e Soccorso Alpino

Un biker è caduto lungo un sentiero nella zona di Drego, Molini di Triora. Il punto è stato raggiunto velocemente da un equipaggio dell'ambulanza Proteus della Croce Verde Arma Taggia che si trovava già in alta Valle Argentina.

Il ferito, un 55enne di Sanremo, è rimasto bloccato in un punto particolarmente impervio e per questo è stato chiesto anche l'intervento anche del Soccorso Alpino. Il ciclista pare abbia riportato una sospetta frattura ad una caviglia

Valutate le condizioni dell'intervento, non si è reso necessario richiedere l'elisoccorso. L'uomo è stato portato in Ospedale a Sanremo per accertamenti.