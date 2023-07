Più videosorveglianza a Taggia: in arrivo maxi finanziamento dal Ministero

Taggia otterrà 228.500 euro dal Ministero dell'Interno per la videosorveglianza. La conferma è arrivata qualche giorno fa ed era attesa da tempo, da quando a dicembre il Comune ha presentato domanda per accedere alle risorse. Una somma a cui si aggiungono 60mila euro in cofinanziamento, con progetto definitivo già pronto dal 2021. In totale quindi, verranno impiegati 288.500 euro.



Per fare cosa? L'amministrazione comunale punta ad implementare il sistema di videosorveglianza cittadina ma non solo. Le nuove telecamere andranno a coprire alcuni punti oggi ancora scoperti e ad alto traffico, con occhi elettronici che saranno in grado di riconoscere anche le targhe.



La novità più importante però riguarda l'investimento che verrà fatto sul collegamento dell'impianto di videosorveglianza alla rete in fibra ottica. Fino ad oggi l'apparato elettronico ha funzionato sfruttando una linea adsl, una connessione considerata lenta rispetto al servizio richiesto. Il sistema di videosorveglianza cittadino trasmette h24 al comando di Polizia Locale e può essere usato anche dai Carabinieri.



Avere una connessione più veloce e soprattutto stabile, inciderà positivamente sulla qualità dell'immagine trasmessa alla sala di controllo e sulla possibilità di archiviare in tempo reale i dati collegati ai veicoli. Si tratta di un passo avanti importante per l'ente che da anni investe sul sistema di videosorveglianza cittadino tanto da essere considerato a livello provinciale uno dei comuni con più telecamere.