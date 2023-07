Scomparsa del partigiano Ilario Stella, il ricordo e il cordoglio dell'ANPI Provinciale di Imperia

"L'ANPI Provinciale di Imperia si unisce con le più sentite condoglianze al lutto della famiglia e della sezione ANPI ARMA TAGGIA Valle Argentina per la scomparsa del partigiano 'Diego', Ilario Stella, che rappresentava forse, se non l'ultimo, ma certo uno tra gli ultimissimi testimoni e protagonisti della nostra Resistenza. Nonostante gli impedimenti dell'età, 'Diego' non ha mai mancato gli appuntamenti delle commemorazioni partigiane in quelle valli dove giovanissimo si formò come partigiano, restando tale per sempre, portatore dei valori di solidarietà e di pace per cui aveva combattuto e per i quali ha continuato a combattere fino alla fine. Ti salutiamo con gratitudine per ciò che sei stato, con l'impegno rinnovato di custodire e difendere quella insostituibile preziosa eredità che tu, come ogni partigiano che se ne va, ci lasci.

Grazie Ilario, ti ricorderemo sempre



La presidente del Comitato provinciale dell'ANPI Imperia Amelia Narciso".