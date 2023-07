Meteo Italia, domenica nuova ondata: caldo record da Roma a Palermo

(Adnkronos) - Italia immersa in un'ondata di caldo africano e torrido con temperature che potrebbero battere i record in diverse zone del Paese e massima allerta. Una situazione che è finita pure sotto i riflettori dei media internazionali. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute indica per domani 16 città da bollino rosso a Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Nove, invece, le città con bollino arancione: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia, Verona. Solo due le città da bollino giallo (Napoli e Torino), nessuna delle 27 città monitorate avrà invece il bollino verde.

Il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci spiega all'Adnkronos che "l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano insisterà ancora per almeno altri 7-8 giorni. Quindi nei prossimi giorni il caldo è destinato ad aumentare: nel weekend temperature massime quasi dappertutto fra 30 e 38 gradi, punte di 39-40 gradi al Sud e Isole e caldo accentuato dall’afa, specie al Nord".

"Nella prima parte della prossima settimana ulteriore intensificazione del caldo, che toccherà l’apice tra martedì e mercoledì, quando al Centro-Sud e Isole in diverse località si toccheranno picchi di 40 gradi, con alcune possibili punte fino a 44-45 gradi, specie al Sud e Isole. - prosegue Giuliacci -. Nella seconda parte della prossima settimana leggera attenuazione del caldo, che però rimarrà intenso, al Centro-Nord, mentre al Sud e Isole insisterà il caldo estremo con punte di 40 gradi e oltre".

"È possibile che nell’ultima settimana di luglio arrivino correnti più fresche con conseguente ritorno del caldo alla normalità, ma sono proiezioni che chiaramente hanno affidabilità limitata", conclude Giuliacci.

"Un'ondata di calore anomala, quella che stiamo vivendo, soprattutto per la durata: due settimane continue nel aree del Centro Sud", dice all'Adnkronos il climatologo Luca Mercalli, spiegando che la grossa bolla di aria calda, ovvero "l'anticiclone di origine africana che nasce dal Sahara (in Algeria si registrano 47-48 gradi) attraversa tutto il Mediterraneo dilatandosi sulla Spagna", sotto scacco dell'afa, "fino a raggiungere il Sud Italia".

Nel Nord Italia "il culmine di calore è previsto tra lunedì e martedì, ma difficilmente si supererà il record (i 43 gradi a Forlì dell'agosto 2017), le temperature infatti dovrebbero mantenersi tra i 36-37 gradi. Sarà comunque un caldo disagevole per via dell'umidità - aggiunge l'esperto - Mentre al Centro Sud il culmine è atteso per giovedì e il fine settimana. A partire dalla Toscana, ma soprattutto in Sardegna, Sicilia e Puglia dovremmo superare abbondantemente i 40°". Se verrà superato il precedente record di temperatura, i 48,8 gradi di Siracusa dell'11 agosto del 2021, "questo lo vedremo".

"Roma la città infernale, mentre Cerbero solleva l'inferno". Così il Times di Londra, una delle testate internazionali che sta dedicando spazio alla straordinaria ondata di caldo che sta investendo l'Italia. La Bbc apre il suo sito con la notizia "dell'allerta provocata dall'ondata di caldo in 16 città italiane", sottolineando che il bollino rosso interessa le città d'arte, come Roma, Firenze e Bologna, meta dei turisti di tutto il mondo.

Anche la Cnn - "L'Italia decreta il bollino rosso in 16 città" - racconta ai lettori americani dell'allerta e delle raccomandazioni diffuse dalle autorità italiane. La stessa cosa fa il Guardian: "Allerta rossa per 16 città italiane, mentre il continente si avvicina a temperature record".