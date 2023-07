Calcio: ritorno alla Sanremese per Max Taddei, "Mi auguro di regalare gioie ai tifosi"

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2023/24 del centrocampista Max Taddei, lo scorso anno 32 presenze e 1 rete nell’Imperia. Per Taddei si tratta di un gradito ritorno visto che a Sanremo ha giocato già per 4 stagioni, dal 2016/17 al 2019/20, indossando la fascia di capitano, e collezionando 108 presenze e 6 gol in biancoazzurro.



Nato a Pontedera il 18 aprile 1991, alto 1.80 per 76 kg, Taddei, dopo un’esperienza importante nel settore giovanile della Fiorentina, in C ha vestito le maglie di Gubbio, Carrarese, Venezia, Castiglione, Savona e Pistoiese, mentre in D, Sanremese a parte, ha giocato anche con Massese, Vado e Asti.



Centrocampista centrale di grande temperamento, può fare bene entrambe le fasi di copertura e costruzione del gioco ed è pronto a mettere a disposizione del gruppo esperienza e professionalità.



“Ritornare a Sanremo per me è motivo di grande soddisfazione – dichiara Taddei – ringrazio la società per la fiducia e l’occasione che mi ha dato a 32 anni. Non vedo l’ora di mettermi di nuovo in gioco in una piazza che conosco benissimo e che ha ambizioni importanti. In più quest’anno avrò la possibilità di collaborare con il Settore Giovanile. Seguire la crescita dei giovani, giocare in prima squadra e calarmi poi da mister in mezzo ai ragazzi di Sanremo (cosa che ha già fatto da qualche anno Simone Bregliano ndr) mi stimola tantissimo. Il futuro della Sanremese passa attraverso la crescita del vivaio e io sono pronto a dare il mio contributo. Per quanto riguarda il campionato di serie D, la dirigenza sta allestendo un organico di tutto rispetto. Sono certo che la Sanremese sarà ancora una volta protagonista. Mi auguro di regalare tante gioie ai tifosi che sostengono questa maglia“.