Ventimiglia: una notte all'insegna della musica con "Venti23 Beach Party"

Stasera, dalle ore 19 e fino a notte fonda, a Ventimiglia si terrà il "Venti23 Beach Party" la grande festa dell'estate sul lungomare e nelle spiagge. Una manifestazione organizzata dall'associazione Ventimiglia Viva, in collaborazione con l'amministrazione della città di confine.



Oltre 15 gruppi musicali e dj animeranno la notte di Ventimiglia. "Sarà una vera e propria discoteca diffusa all’aperto per tutte le età, non mancheranno anche animazioni e giochi per i più piccoli ed il concerto itinerante della Filarmonica Giovanile del Maestro Franco Cocco" - spiegano gli organizzatori.