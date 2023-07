Speciale Weekend: i nostri migliori consigli sugli appuntamenti più interessanti e divertenti nella nostra provincia

A Imperia è in programma una serata di grande musica, a ingresso libero, nel suggestivo scenario di Banchina Aicardi, sotto le iconiche gru del porto di Oneglia. Questa sera alle 21.00 è in programma il ‘Monte Carlo Nights Show’ con l'imperdibile esibizione di Nick The Nightfly, che interpreterà alcuni intramontabili classici, spaziando in un repertorio che va da Michael Bublé a Sting e a Bill Withers. Nick, voce storica di Radio Monte Carlo, è anche un affermato musicista, che può vantare collaborazioni con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu, The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris e molti altri. Insieme a lui ci sarà Simona Bencini come special guest della serata.



A Ventimiglia questa sera arriva la seconda Notte Bianca dell’estate con ‘Venti 23 beach party’, evento organizzato dall’associazione ‘VentimigiaViva’. Dalle 19 il lungomare cittadino sarà chiuso al traffico veicolare fino a notte fonda con un’isola pedonale nella zona della passeggiata Oberdan, tra il Resentello e i giardini pubblici. Coinvolti nell’evento bar, stabilimenti, ristoranti. Il tutto condito con musica dal vivo a cura di Dj e gruppi musicali. Sono previsti anche mercatini e torna un classico dell’estate ventimigliese: il Nutella party al Resentello. E ancora esibizioni della Filarmonica giovanile, della scuola di danza ‘Borgo Antico’ e non mancheranno i gonfiabili per i più piccoli.

Un’altra festa collettiva è in programma ad Arma di Taggia. Infatti questa sera dalle 18 torna la Festa della Musica nelle piazze e nelle vie del centro storico di Taggia. Protagonisti dell’evento saranno le band e gli artisti che intratterranno i visitatori e il pubblico, ma anche i commercianti, i bar e i ristoratori. Per l’occasione i ristoratori di Taggia proporranno i loro piatti. A rendere ancora più magica la serata ci sarà la parata di performer e trampolieri luminosi. Per i più piccini un’area dedicata con giochi gonfiabili in piazzetta Garibaldi.



Anche Ospedaletti ospita una serata dedicata alla musica e divertimento. Dalle 21.30 l’appuntamento è con il ‘Carnevale estivo’ dove troveranno spazio numerose proposte: mercatino in via XX Settembre e intrattenimento musicale itinerante a cura della Banda Musicale di Pompeiana, Dj Set El Coach & Mr. Pink in Via XX Settembre, l’Accademia Musicale di Ospedaletti ‘On Soul Band’ in Piazza IV Novembre, i Thunderbirds in Piazzetta della Fontana e artisti della Fem spettacoli in via Roma.



A Bordighera e a Riva Ligure questa sera spazio alla musica con Dj Set. Alla rotonda di Sant’Ampelio della città delle palme un Dj Set proporrà musica commerciale e musica tecno, mentre piazza Matteotti a Riva ospiterà lo show di Gianni Rossi ‘Balliamoci e cantiamoci l’estate’.



È anche tempo di sagre organizzate in vari comuni della Riviera dei Fiori. A Diano Marina torna la Sagra enogastronomica e serate danzanti a cura dell'Associazione Arcadia. Questa sera si balla con l’orchestra ‘Laura Fiori’ e domani serata ‘Latino Americano’ con Marco Alma Latina e DJ Francesco. Alle ore 21 si terrà una scuola di ballo aperta a tutti. Inoltre alle 22.30 di sabato il cielo notturno sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico nello specchio acqueo cittadino in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.



Seborga ospita questa sera in piazza Martiri la Sagra dei Ravioli animata dall’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ e la baby dance per intrattenere i più piccoli. Spostandoci a Verdeggia (frazione di Triora) sempre stasera l’appuntamento è con la Sagra della Madonna del Carmelo: una serata gastronomica e musicale con Mr. Pink Dj set. Per gli appassionati di leccornie dolci può fare un salto domani a Bajardo dove è in programma dalle 10 la Sagra dei Crusoli, tipico dolce bajocco.



Da non dimenticare 'MareCultura - La Festa del Porto e dell’eccellenza artigianale' in programma oggi a Sanremo. Il tema del mare, dalla pesca alla tavola, dai libri alle immagini, dalla musica al cabaret, passando attraverso i sapori e profumi proposti dai locali della zona e dagli chef impegnati in straordinari show cooking, è il fil rouge di questa giornata. Una manifestazione organizzata da CNA Imperia, che vuole animare la zona del Porto Vecchio con un ricco programma di incontri, animazione, laboratori, degustazioni aperte a tutti (il programma a questo link).



Ora segnaliamo alcuni spettacoli teatrali e musicali degni di nota.



Questa sera al Teatro Romano di Ventimiglia prosegue la 3ª edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst con ‘Odissea in tre tempi’, interpretato e diretto da Massimiliano Cividati. Con Cividati, salgono sul palco gli attori e musicisti Michele Marullo, Giulia Rossoni, Simone Ruvolo, il pianista Andrea Zani. Insieme danno vita a un’Odissea in tre tempi, seguendo l’idea che il poema omerico è un racconto costruito in tre grandi parti. La prima è il viaggio di Telemaco alla ricerca del padre Odisseo. La seconda parte è l’Odissea fantastica, la versione di Odisseo raccontata in soggettiva con la lunga navigazione e i grandi miti: il Ciclope, Scilla e Cariddi, le Sirene. La terza parte è l’Odissea che continua sulla terraferma e la riconquista di Itaca e del potere da parte di Odisseo, che restaura l’ordine e torna investito della sua carica di re. Lo spettacolo è preceduto alle ore 19 dalla visita guidata all’Area Archeologica di Nervia a cura degli archeologi e degli storici dell’arte della Direzione Musei Liguria.

‘A sud dove comincia il sogno’ è il titolo dello spettacolo in programma questa sera in piazza Emilio Croesi a Perinaldo. La pièce, nata da un’idea di Cloris Brosca, la famosa zingara della Luna Nera, è un recital di poesia e musica con gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e con il ‘Terra del Sol Quartet’.

Un recital dove il sogno, lo stupore, l'incanto di fronte all' amicizia , alla natura e all'amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro i pensieri poetici di Erri De Luca, Stefano Benni, Eduardo De Filippo, William Shakespeare Dante Alighieri, ma anche Gianni Rodari, M. Angela Gualtieri, Giacinto Scelsi, A.Maria Ortese, Bertold Becht e Nazim Hikmet, il tutto accompagnato dalle più belle canzoni della musica napoletana.

‘Retroscena, dietro le quinte della musica’ è lo spettacolo in programma domani sera all’Anfiteatro del Castello a Taggia con un repertorio musicale vario condotto da un trio di musicisti: Daniela Quaglia (voce), Pinny Gaggero (pianoforte), Marco Abbadessa (chitarre e percussioni). Attraverso il racconto di aneddoti, curiosità, retroscena gustosi lo spettatore è accompagnato nell'ascolto di musiche tratte dal repertorio operistico e cinematografico, dal musical, dalla canzone d'autore italiana ed internazionale.

Ecco altri appuntamenti musicali di questa sera: a Ventimiglia nella Chiesa SS. Angeli Custodi di Grimaldi va in scena un concerto della ‘Family Band Gospel Choir’. A Bordighera nei Giardini Winter si esibirà l’Orchestra giovanile ‘Note Libere’. Santo Stefano al mare ospiterà il concerto ‘Io Amo’ di Franco Fasano in piazza Scovazzi. Domani sarà la volta del concerto della pianista bordigotta Veronica Rudian dal titolo ‘Il Viaggio Tour 2023’ a favore degli alluvionati della città di Faenza alla Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera. Per ‘Aspettando il ‘Rovere d’Oro’ sul Sagrato del Santuario di NS della Rovere San Bartolomeo al mare si terrà un concerto in ricordo di Rita Romani Arimondo.



Non mancano anche questo fine settimana alcune presentazioni librarie previste tutte per la giornata odierna. In piazza Borea d’Olmo a Sanremo si terrà la presentazione del libro ‘Volevo fare l’arbitro’ del giornalista e arbitro Federico Marchi con prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ alla SOMS di Grimaldi superiore, frazione di Ventimiglia, Alessandro Carassale presenterà ‘Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico’. Dialogherà con l’autore Marco De Vecchi dell’Università di Torino. Il tutto sarà allietato da intermezzi musicali di Brigitte Autret, già violinista dei Solisti Veneti.



La Chiesa San Rocco nel borgo di Bajardo ospiterà la presentazione del libro 'Sanremo e il tesoro di Hitler’ di Achille Maccapani. A dialogare con l’autore sarà Remigio d’Aquaro. Il romanzo, dedicato alla terza indagine del commissario Orengo, è un’inchiesta tra passato e presente, che parte da un omicidio presso l’Hotel Royal di Sanremo, di cui è vittima un dirigente pubblico bavarese, Thomas Lenhoff, arrivato in città ufficialmente per partecipare a un torneo internazionale di Texas Hold’em al Casinò. In realtà Lenhoff doveva formalizzare l’acquisto di un pezzo unico di gioielleria storica, reperito nel dark web: una collana Van Cleen & Harpels del 1925, dono di nozze di Esther Lanzmann, rubato dall’esercito nazista durante la notte drammatica tra il 24 e il 25 novembre 1943, quella della retata delle famiglie ebraiche a Sanremo.

Concludiamo le nostre proposte con la manifestazione emblema dell’estate italiana: la selezione regionale di Miss Italia. Sarà Piazza Carenzi a Pieve di Teco, questa sera, ad ospitare la finale regionale di Miss Italia. Tante ragazze acqua e sapone si contenderanno l’ambita fascia di Miss Rocchetta Bellezza che darà diritto a partecipare alla finalissima del concorso nazionale di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia. La serata si aprirà con la colorata sigla di Miss Italia, per proseguire con la sfilata in abito da sera ed il consueto passaggio davanti alla giuria in body istituzionale Miluna.





