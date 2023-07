'Parole di donne': l’aperilibro al femminile proposto al Bar11 di Imperia fino al 24 luglio

Questa settimana “Parole di donne”, la rassegna letteraria al femminile organizzata dal gruppo Facebook VivImperia insieme alla scrittrice Geneviève Alberti e a Elena Orsini, ex insegnante e attrice, prosegue con la presentazione di “Connessione a rischio” di Emanuela Mortari.

Gloria Ferrari è una programmatrice di videogiochi che vive sospesa tra la realtà e il mondo virtuale. La sua vita precipita improvvisamente quando si innamora di Alberto, un biologo misterioso appena intravisto in treno. Ne nasce un Mistery contemporaneo dai dialoghi ironici e taglienti e dallo stile veloce e mozzafiato dove la corruzione viaggia a competenze tecnologiche e non tutto sarà come sembra.

Lettrice appassionata, calciofila e orticoltrice per hobby, Emanuela Mortari è nata a Genova nel 1977 e si è laureata con lode in Scienze Politiche con la prima tesi in Italia sul G8 del 2001. È giornalista professionista freelance e ha collaborato con radio, mensili e quotidiani della sua città.

L’aperilibro si svolgerà alle ore 18.30 presso il Bar11 di Monica Tondelli, in piazza Edmondo de Amicis 11.