Grandi emozioni al concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo a conclusione della due giorni in musica che la città ha dedicato a Vittorio De Scalzi

“L’emozione era enorme. Era la prima volta senza Vittorio… abbiamo fatto del nostro meglio tutti quanti… L’Orchestra è stata strepitosa, i ragazzi incredibili”. Sono le parole del M° Roberto Izzo a pochi minuti dalla fine di “Concerto Grosso”, lo stesso concerto nella stessa meravigliosa cornice, con il quale lui e la band di musicisti che Vittorio De Scalzi considerava figli hanno suonato l’ultima volta insieme un anno fa.

I “ragazzi incredibili” al quale il direttore d’orchestra si riferisce sono sei giovani artisti provenienti da varie edizioni di Area Sanremo, manifestazione alla quale Vittorio De Scalzi era molto legato. A loro il compito d'interpretare “Miniera”, “Aldebaran”, “Signore, io sono Irish”, “L’onda che bagna lo scoglio” , “Quelle navi”, “Quella carezza della sera”.

MonnaElisa, PierFrau, Senza_Cri, Giovanni Segreti Bruno, Sarah Toscano e Noor hanno regalato al pubblico delle interpretazioni intense che hanno stupito ed emozionato. La serata si è rivelata un incontro tra generazioni che ha reso ancor più evidente la grandezza e l'attualità della musica di Vittorio De Scalzi.

L'Orchestra e la band dirette dal grande violinista Roberto Izzo, hanno proposto un coinvolgente "Concerto Grosso" che ancora oggi rappresenta una delle opere che in maniera più innovativa sono riuscite a celebrare l'incontro tra musica classica - anzi barocca - e rock.

Sulle gradinate dell’Auditorium Franco Alfano quasi 400 persone. Tra queste tanti amici che hanno voluto prendere parte alla grande festa in musica per Vittorio De Scalzi che negli ultimi due giorni ha coinvolto tutta Sanremo: dal Club Tenco che giovedì ha ospitato l’incontro di presentazione alla stampa del concerto con l’Orchestra Sinfonica e i giovani di Area Sanremo, fino ad arrivare al negozio di Piazza Cassini dell’amico Umberto dove Vittorio De Scalzi passava tante giornate tra chiacchiere e vinili.

Al termine del concerto sul palco per l’interpretazione “collettiva” di “Quella carezza della sera” anche Mara De Scalzi, moglie del grande artista che in questi giorni, insieme al M° Roberto Izzo, è stata molto vicino ai sei talenti emergenti che hanno preso parte alle iniziative, regalando loro tanti aneddoti e retroscena legati alle canzoni che hanno interpretato ieri sera.

La loro presenza è stata l'occasione per annunciare la prossima apertura delle iscrizioni all'edizione 2023 di Area Sanremo che avverrà prima della fine dell'estate.

Un'edizione che, come accaduto negli ultimi due anni, permetterá ai partecipanti non solo di prendere parte alla selezioni per essere valutati da una commissione nominata dallo stesso Amadeus ma anche di partecipare a diverse attività - raggruppate sotto il nome di “Area Sanremo Experience” - che potranno arricchire il loro percorso, creare connessioni e opportunitá.

Intanto prosegue la Sanremo Summer Symphony 2023. Il prossimo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo domenica alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per "La voce umana" (La voix humaine), tragedia lirica in un atto. Musica: Francis Poulenc. Libretto: Jean Cocteau.

Lo spettacolo è una cooproduzione con il Teatro di tradizione dell’Opera Giocosa di Savona e vedrà la partecipazione di DIANA LAMAR (soprano) vincitrice del Maria Callas Tribute Prize New York 2019. Alla direzione il Maestro MATTEO BELTRAMI.

Programma e biglietti su: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=441328

Intero: 10 euro

Ridotto: 5 euro