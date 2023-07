"Balliamoci l'estate" a Riva Ligure: torna l'evento con lo showman Gianni Rossi

Questa sera a Riva Ligure, alle 21.30, presso Piazza Matteotti lo showman Gianni Rossi porterà il suo format di successo, "Balliamoci l'estate". Un evento organizzato dall'amministrazione comunale.



Sarà una serata coinvolgente all'insegna della musica e del ballo, con un mattatore d'eccezione sul palco, pronto a far ballare tutta la piazza. Quello di stasera sarà il primo di tre appuntamenti a Riva Ligure insieme al one man show: Gianni Rossi tornerà il 31 luglio e 19 Agosto.



"Appuntamento imperdibile questa sera con lo show di Gianni Rossi - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni, Francesco Benza - la sua serata ormai é diventata un punto di riferimento per il divertimento estivo in riviera per turisti e residenti dal titolo “Balliamoci l’estate”! Una serata travolgente che coinvolgerà tutti a ballare e cantare le più belle e travolgenti hit di tutti i tempi!".