Bajardo: la sagra dei Crustuli omaggia i ‘furesti’ con degustazioni di questo prelibato dolce antico

C'è chi è venuto a Bajardo per godere del fresco estivo, chi lo ha scelto per i panorami che offre la corona delle Alpi Marittime che lo circonda, chi è stato attratto dai sentieri che si snodano nei boschi circostanti o chi semplicemente ha amato stupirsi di fronte al un tramonto o al silenzio di una notte in un borgo di montagna. A nessuno però può essere sfuggita la dolcezza dei crustuli, dolce antico che viene ancora preparato, per il pranzo di festa, con ricette che ogni famiglia si tramanda da generazioni. A ogni famiglia il suo segreto nell'impasto e nell'essenza che lo inumidisce: fiori d'arancio o limone, vino o anice.

Dalle 10 del mattino e per tutta la giornata di domenica 16 luglio chi vorrà godersi un po' di freschetto, scoprire tutto l'incanto di un piccolo borgo e dedicarsi all'assaggio di questo dolce potrà salire a Bajardo.

Il Comune e l'Associazione “Amici di Bajardo”, in collaborazione con tutte le attività commerciali e a un buon numero di volontari e volontarie, accoglierà gli avventori proponendo la degustazione di alcune di queste ricette. Non resterete sicuramente delusi e chissà che curiosando qua e là non riusciate a carpire anche qualche segreto.