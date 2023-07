A Sanremo fino a ottobre la mostra dedicata a Frida Kahlo, "Donna straordinaria, icona di libertà"

Questa mattina a Sanremo è stata inaugurata la mostra “Frida Kahlo – Il senso della vita”. Il Palafiori ospiterà l'esposizione dal 15 luglio al 29 ottobre 2023. Prodotto da Navigare srl con il patrocinio del Comune di Sanremo (assessorato alla Cultura) questo evento è dedicato alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà.

Caratterizzata dall’uso della multimedialità, l’esposizione occupa lo spazio museale del Palafiori ed è un viaggio sensoriale alla scoperta del meraviglioso universo di Frida attraverso riferimenti storici e culturali, documenti, oggetti, fotografie, amori e passioni. Curata da Vincenzo Sanfo, la mostra presenta gli aspetti più intimi della quotidianità di Frida, ritratta ad esempio dal celebre gallerista d’arte americano Julien Lévy che la conobbe a New York, diventandone amante negli anni ’30. Le immagini provengono dall’archivio privato di Lévy, recentemente ritrovato.

“Siamo davvero felici di presentare al pubblico un evento così importante – dichiara l’assessore alla cultura Silvana Ormea - che focalizza l’attenzione su Frida Khalo, la pittrice messicana più influente del XX secolo. Cittadini e turisti avranno la possibilità di scoprire o comprendere in modo più approfondito il mondo di quest’artista e donna straordinaria, icona di libertà, attraverso un affascinante viaggio multimediale che si compone di documenti, oggetti, immagini. Sono certa che l’originalità dei contenuti della mostra saprà catturare l’attenzione di molti. Ringrazio gli organizzatori e il curatore della mostra Vincenzo Sanfo per aver scelto la nostra città che diventa così sede di un evento culturale e artistico di alto livello, e auspico per il futuro nuove forme di collaborazione”.

In “Frida Kahlo – Il senso della vita”, preziosa è anche la sezione fotografica in cui si segnalano gli scatti del noto fotografo colombiano Leo Matiz, intimo amico di Frida, ma anche quelli di altri celebri “sguardi” del suo tempo, tra i quali: Nickolas Muray, Carl Van Vechten, le fotografe Lucienne Bloch, Imogen Cunningham e Lola Álvarez Bravo, della quale si osserva una particolare immagine di Frida Kahlo sul letto di morte.

Per tentare di comprendere il fluido caos di Frida occorre entrare nel suo mondo. Un caleidoscopio di frammenti culturali e politici, di radici familiari ossimoriche (madre di origini spagnole e amerinde e padre tedesco naturalizzato messicano, il fotografo Guillermo Kahlo Kaufmann), di sofferenze per la malattia e poi per il grave incidente che la immobilizzò 18enne a letto e per gli aborti, ma anche di amori e passione, come quello per il muralista messicano e marito infedele Diego Rivera, nonché per altri uomini carismatici, come il bolscevico rivoluzionario Lev Trockij.